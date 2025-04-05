Строум: «Болельщики скандировали «Ови» перед началом игры, это просто невероятно»

Форвард «Вашингтона» Дилан Строум прокомментировал повторение Александром Овечкиным рекорда Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам регулярных чемпионатах в НХЛ.

«Болельщики были невероятные. Играя впервые в плей-офф в прошлом году, я сегодня чувствовал то же самое. Толпа скандировала «Ови» перед началом игры, это просто невероятно. Все знали, что происходит, после первого гола было лишь вопросом времени, когда он сделает это снова», — приводит слова Строума официальный сайт НХЛ.

39-летний россиянин оформил дубль в матче с «Чикаго» (5:3), забив 893-й и 894-й голы за карьеру в 1486 матчах. Овечкин повторил снайперский рекорд Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах.

Овечкин может побить рекорд Гретцки уже в следующем матче. В воскресенье, 6 апреля, «Вашингтон» сыграет в гостях с «Айлендерс». Начало игры — в 19.30 мск.

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