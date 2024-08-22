Строум убежден, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в следующем сезоне

Форвард «Вашингтона» Дилан Строум уверен, что российский нападающий Александр Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ уже в следующем сезоне.

Ранее таким же мнением поделился главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери.

«Я определенно так думаю. У него было гораздо больше сезонов с 40+ голами, чем без 40 голов. Все списали его со счетов на протяжении 40 первых игр в прошлом году, и он действительно вырвался вперед во второй половине сезона. Так что я ожидаю многого от Ови, которого мы получили во второй половине прошлого сезона. Мы все ждем этого, и мы будем готовы. Я, конечно, буду стараться отдать ему пас», — приводит пресс-служба клуба слова Строума.

38-летний Овечкин занимает второе место по числу голов в истории регулярных чемпионатов НХЛ (853), он отстает на 41 гол от Гретцки, которому принадлежит рекорд (894).

Россиянин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Стэнли-2018.