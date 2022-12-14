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Сегодня, 09:49

Суббон считает, что Овечкин может забить 1000 голов в НХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Бывший защитник клубов НХЛ Пи Кей Суббэн отреагировал на достижение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (7:3) и достиг отметки 800 голов за карьеру в лиге.

«Думаю, что результат в 1000 голов возможен для него», — приводит слова Суббэна журналист Ян Олэнд в соцсетях.

37-летний форвард забил свой 800-й гол в регулярных чемпионатах и стал 3-м игроком с таким показателем в истории лиги. Впереди только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
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