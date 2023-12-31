Судьи отменили второй гол Овечкина в ворота «Нэшвилла»

Судьи отменили второй гол нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в ворота «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

При счете 2:2 россиянин поразил ворота «Предаторз» в концовке третьего периода. После этого тренерский штаб «Нэшвилла» взял запрос на предмет помехи вратарю. После просмотра видеоповтора судьи отметили гол, посчитав, что форвард «Вашингтона» Ник Дауд мешал голкиперу «Нэшвилла» Ярославу Аскарову.

Гол Александра Овечкина в ворота «Нэшвилла». Фото Скриншот видеоролика

Видео момента опубликовано на Youtube-канале SPORTSNET.

«Предаторз» победили «Кэпиталз» со счетом 3:2 Б.

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