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НХЛ

Сегодня, 07:53

Судьи отменили второй гол Овечкина в ворота «Нэшвилла»

Руслан Минаев
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Судьи отменили второй гол нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в ворота «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

При счете 2:2 россиянин поразил ворота «Предаторз» в концовке третьего периода. После этого тренерский штаб «Нэшвилла» взял запрос на предмет помехи вратарю. После просмотра видеоповтора судьи отметили гол, посчитав, что форвард «Вашингтона» Ник Дауд мешал голкиперу «Нэшвилла» Ярославу Аскарову.

Гол Александра Овечкина в ворота «Нэшвилла».
Фото Скриншот видеоролика

Видео момента опубликовано на Youtube-канале SPORTSNET.

«Предаторз» победили «Кэпиталз» со счетом 3:2 Б.

Овечкина нагло обокрали под Новый год. Его гол отменили на последней минуте

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нэшвилл Предаторз
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