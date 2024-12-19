Судья отменил гол Капризова в матче «Миннесота» — «Флорида»

Арбитр не засчитал шайбу нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова, заброшенную на 11-й минуте 1-го периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой».

Гол 27-летнего россиянина был отменен после запроса главного тренера «Пантерз» Пола Мориса на видеоповтор.

На 17-й минуте 1-го периода Капризов ассистировал забросившему шайбу Марко Росси. В общей сложности на счету российского форварда 48 (22+26) очков в 31 встрече.

Матч продолжается на стадионе «Эксел Энерджи Центр» в Сэнт-Поле. Счет — 3:1 в пользу «Флориды».