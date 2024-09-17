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Сегодня, 14:15

Сушинский — об Овечкине: «От него ждут только одного»

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Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский поздравил с 39-летием бывшего партнера по национальной команде Александра Овечкина.

«Всегда приятно общаться с таким человеком. У него есть понимание семейной жизни и хоккея. Пожелаю Александру здоровья. Все ждут от него только одного. Скажу так, чтобы лишний раз не поднимать эту тему», — сказал Сушинский Metaratings.ru .

Сушинский и Овечкин вызывались в сборную России в 2008 году, когда национальная команда под руководством Вячеслава Быкова стала чемпионом мира по хоккею. В прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ капитан «Вашингтона» забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи .

Источник: Metaratings.ru
Александр Овечкин

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