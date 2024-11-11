Сушинский считает, что Ничушкин быстро наберет форму

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Чемпион мира Максим Сушинский заявил, что нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин быстро вернет былые кондиции.
«Ничушкин же не просто сидел дома без дела. Наверняка тренировался, должен находиться в отличной форме. Другое дело, что игровой практики у него давно не было. Но это тоже удастся наверстать за пару-тройку матчей. Он столько пропустил, наверняка соскучился, должен быть голодным до игры. Валерий — большой мастер. Дай бог, чтобы все у него было хорошо, а проблемы остались позади», — сказал Сушинский «ВсеПроСпорт».
В мае российского форварда отстранили от участия в матчах на шесть месяцев из-за перехода на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ. 4 ноября стало известно, что Ничушкин допущен к тренировкам с «Эвеланш». Тренер «Колорадо» Джаред Беднар ранее заявил, что россиянин сможет выйти на лед в матче НХЛ против «Вашингтона», запланированном на 16 ноября.