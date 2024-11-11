Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 15:32

Сушинский считает, что Ничушкин быстро наберет форму

Telegram Дзен

Чемпион мира Максим Сушинский заявил, что нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин быстро вернет былые кондиции.

«Ничушкин же не просто сидел дома без дела. Наверняка тренировался, должен находиться в отличной форме. Другое дело, что игровой практики у него давно не было. Но это тоже удастся наверстать за пару-тройку матчей. Он столько пропустил, наверняка соскучился, должен быть голодным до игры. Валерий — большой мастер. Дай бог, чтобы все у него было хорошо, а проблемы остались позади», — сказал Сушинский «ВсеПроСпорт».

В мае российского форварда отстранили от участия в матчах на шесть месяцев из-за перехода на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ. 4 ноября стало известно, что Ничушкин допущен к тренировкам с «Эвеланш». Тренер «Колорадо» Джаред Беднар ранее заявил, что россиянин сможет выйти на лед в матче НХЛ против «Вашингтона», запланированном на 16 ноября.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Валерий Ничушкин
Максим Сушинский
ХК Колорадо Эвеланш

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
«Мы не хотим упускать шанс». Овечкин выбил десятку и сделал еще два шага к рекорду Гретцки
Кассьерра наказал за грубую ошибку, а Питер спасла штанга на последней секунде. Что случилось в матче «Ахмат» - «Зенит»
Юриста блогера Понасенкова приговорили к одному году ограничения свободы
Армия России освободила Колесниковку в Харьковской области
«Авангард» ведет переговоры с тренером Тоддом Рирденом
Киев предлагал летчику перед угоном Ми-8 переправить его семью на Украину
Сегодня
Вчера
Неделя