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Сегодня, 14:15

Сушинский считает, что Овечкин не давал повода усомниться в себе

Камила Абдурахманова
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Чемпион мира Максим Сушинский выразил надежду, что Александр Овечкин не получил серьезную травму.

«Не думаю, что у Александра что-то серьезное. Судя по всему, пропустит неделю где-то, ничего страшного. Что касается его текущей формы, разве он когда-то давал повод в себе усомниться? По-моему, он из года в год демонстрирует свой уровень, так что ничего удивительного. А то, что в прошлом сезоне у команды были не лучшие результаты, так сейчас она стала помоложе. Играет активнее, идет вперед, добивается результата. Вот и Овечкин исправно набирает очки», — сказал Сушинский «ВсеПроСпорт».

На счету Овечкина в НХЛ — 868 голов. Российскому форварду до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки осталось забросить 26 шайб.

Ранее стало известно, что Овечкину диагностировали повреждение голени по итогам матча с «Ютой». Как сообщает пресс-служба «Кэпиталз», хоккеист вернется в ближайшие недели.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Александр Овечкин
Максим Сушинский
НХЛ

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