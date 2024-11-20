Сушинский считает, что Овечкин не давал повода усомниться в себе

Чемпион мира Максим Сушинский выразил надежду, что Александр Овечкин не получил серьезную травму.

«Не думаю, что у Александра что-то серьезное. Судя по всему, пропустит неделю где-то, ничего страшного. Что касается его текущей формы, разве он когда-то давал повод в себе усомниться? По-моему, он из года в год демонстрирует свой уровень, так что ничего удивительного. А то, что в прошлом сезоне у команды были не лучшие результаты, так сейчас она стала помоложе. Играет активнее, идет вперед, добивается результата. Вот и Овечкин исправно набирает очки», — сказал Сушинский «ВсеПроСпорт».

На счету Овечкина в НХЛ — 868 голов. Российскому форварду до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки осталось забросить 26 шайб.

Ранее стало известно, что Овечкину диагностировали повреждение голени по итогам матча с «Ютой». Как сообщает пресс-служба «Кэпиталз», хоккеист вернется в ближайшие недели.