Сушинский заявил, что не будет смотреть Турнир четырех наций: «Уверен, им без нас тоже грустно»

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Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский объяснил, почему не планирует смотреть Турнир четырех наций.
«Честно говоря, впервые от вас услышал, что такой турнир вообще состоится. Смотреть точно не буду, все-таки матчи проходят ночью, а я в это время сплю. Конечно, грустно, когда наших команд нет на таких турнирах. Уверен, им без нас тоже грустно», — цитирует Сушинского «ВсеПроСпорт».
В турнире примут участие команды Финляндии, Швеции, Канады и США из игроков НХЛ. Каждая команда проведет три игры в традиционном формате кругового турнира.