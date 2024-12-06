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Сегодня, 19:28

Сушинский заявил, что не будет смотреть Турнир четырех наций: «Уверен, им без нас тоже грустно»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский объяснил, почему не планирует смотреть Турнир четырех наций.

«Честно говоря, впервые от вас услышал, что такой турнир вообще состоится. Смотреть точно не буду, все-таки матчи проходят ночью, а я в это время сплю. Конечно, грустно, когда наших команд нет на таких турнирах. Уверен, им без нас тоже грустно», — цитирует Сушинского «ВсеПроСпорт».

В турнире примут участие команды Финляндии, Швеции, Канады и США из игроков НХЛ. Каждая команда проведет три игры в традиционном формате кругового турнира.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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Максим Сушинский
Хоккей
КХЛ
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