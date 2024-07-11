Сутер подписал однолетний контракт с «Сент-Луисом» на 775 тысяч долларов

«Сент-Луис» объявил о подписании контракта с неограниченно свободным защитником Райаном Сутером.

Соглашение с 39-летним хоккеистом рассчитано на один год. Базовая зарплата защитника составит 775 тысяч долларов и дополнительные бонусы за результативность в размере 2,225 миллиона долларов.

Структура бонусов: 10 проведенных матчей — 225 тысяч долларов; 30 матчей — 400 тысяч; 40 матчей — 500 тысяч; 60 матчей — 600 тысяч; 60 матчей и выход в плей-офф — 500 тысяч.

Сутер провел три последних сезона в «Далласе». В сезоне-2023/24 он набрал 17 (2+15) очков в 82 матчах регулярного чемпионата и 4 очка (1+3) в 19 играх плей-офф.