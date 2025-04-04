Сузуки повторил достижение Алексея Ковалева в регулярных чемпионатах НХЛ

Нападающий «Монреаля» Ник Сузуки отметился шайбой и результативной передачей в матче регулярного регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (4:1).

25-летний канадец набрал 81 (26+55) очко в 75 матчах этого сезона. Таким образом, Сузуки стал первым игроком «Канадиенс» за последние 17 лет, кому удалось набрать более 80 очков в регулярном чемпионате. Ранее это сделал Алексей Ковалев в сезоне-2007/08, тогда на счету россиянина было 84 (35+49) очка.

После 75 матчей «Монреаль» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 81 очком.