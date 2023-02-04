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Сегодня, 03:43

Свечников и Фиала вышли в финал конкурса на скорость в Матче звезд НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
4 февраля. Андрей Свечников.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников показал лучший результат в первых забегах на скорость в конкурсе на Матче звезд НХЛ. Он преодолел дистанцию за 13,757 секунды.

Вторым стал Кевин Фиала из «Лос-Анджелеса» — 13,997 секунды. Таким образом, он вместе с россиянином вышел в финал конкурса.

Также в конкурсе поучаствовали Чендлер Стефенсон из «Вегаса» (14,197 секунды), Дилан Ларкин из «Детройта» (14,558) и Кейл Макар «Коорадо» (22,304 секунды, упал).

Матч звезд НХЛ проходит во Флориде. Сегодня день конкурсов, а завтра состоятся матчи дивизионов.

Андрей Свечников
Кевин Фиала
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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