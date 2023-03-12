Свечников и голкипер «Миннесоты» Флери чуть не подрались у ворот

Российский нападающий «Сан-Хосе» Евгений Свечников едва не подрался с голкипером «Миннесоты» (2:5) Марком-Андре Флери во время матча регулярного чемпионата НХЛ.

Хоккеисты стали цеплять друг друга клюшками и толкаться.

Одноклубник Флери встал между голкипером и Свечниковым и попытался оттолкнуть россиянина. После чего игра продолжилась.

Fleury and Svechnikov were getting chippy with it ? pic.twitter.com/xFt3ZMENPt — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) March 12, 2023

«Миннесота» на выезде обыграла «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.