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НХЛ

Сегодня, 10:24

Свечников и голкипер «Миннесоты» Флери чуть не подрались у ворот

Виктория Кравченко
Евгений Свечников и Марк-Андре Флери.
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Российский нападающий «Сан-Хосе» Евгений Свечников едва не подрался с голкипером «Миннесоты» (2:5) Марком-Андре Флери во время матча регулярного чемпионата НХЛ.

Хоккеисты стали цеплять друг друга клюшками и толкаться.

Одноклубник Флери встал между голкипером и Свечниковым и попытался оттолкнуть россиянина. После чего игра продолжилась.

«Миннесота» на выезде обыграла «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Евгений Свечников
ХК Миннесота Уайлд
ХК Сан-Хосе Шаркс
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