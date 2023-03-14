Свечников может пропустить остаток сезона из-за травмы колена

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников может пропустить остаток сезона из-за травмы колена, сообщает журналист Эллиотт Фридман.

По данным источника, «Харрикейнз» ждут результатов второго медицинского обследования 22-летнего россиянина. Первое обследование показало, что у форварда может быть разрыв передней крестообразной связки, из-за чего хоккеист может выбыть как минимум до конца этого сезона, однако в клубе рассчитывают, что травма не настолько серьезна и этого можно избежать.

В сезоне-2022/23 Свечников набрал 55 (23+32) очков в 64 матчах.