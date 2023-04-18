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НХЛ

Сегодня, 05:10

Свечников надеется восстановиться к началу нового сезона НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
Андрей Свечников.
Фото USA Today Sports
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Форвард «Каролины» Андрей Свечников рассказал о восстановлении после травмы колена.

«Честно говоря, ничего серьезного не произошло. Я просто катался, мое колено ушло в сторону, и именно поэтому я получил травму. Операция прошла хорошо. Первые пару недель было немного больно, но потом все стало хорошо. Я восстанавливаюсь, делаю все упражнения и тренируюсь каждый день. Врач сказал, что на восстановление уйдет от шести до девяти месяцев. Надеюсь, я буду готов к новому сезону», — приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ.

23-летний россиянин перенес операцию на колене 16 марта и пропустит плей-офф. В текущем сезоне форвард провел 64 матча, в которых набрал 55 (23+32) очков.

Андрей Свечников
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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