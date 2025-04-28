Свечников повторил достижение Малкина и Тарасенко в плей-офф НХЛ

Форвард «Каролины» Андрей Свечников сделал хет-трик в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Нью-Джерси», который завершился со счетом 5:2.

Это второй хет-трик Свечникова в матчах плей-офф НХЛ. Таким образом, он повторил рекорд Евгения Малкина из «Питтсбурга» и Владимира Тарасенко из «Детройта», став третьим российским игроком, который сделал два хет-трика в матчах плей-офф. Абсолютный рекорд принадлежит Уэйну Гретцки — 10 хет-триков.

Счет в серии между «Харрикейнз» и «Нью-Джерси» стал 3-1 в пользу «Каролины».