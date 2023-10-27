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НХЛ

27 октября, 19:25

Свечников примет участие в матче «Каролины» с «Сан-Хосе» в НХЛ

Виктория Кравченко
Андрей Свечников.
Фото Global Look Press
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Форвард «Каролины» Андрей Свечников полностью восстановился после травмы и готов принять участие в матче против «Сан-Хосе», сообщает пресс-служба команды.

24 октября хоккеист провел тренировку с командой с полным контактом, сообщает пресс-служба клуба. Это было первое полноценное занятие с коллективом после перенесенной в июле операции на колене.

23-летний россиянин перенес операцию на колене 16 марта и пропустил плей-офф. В минувшем сезоне форвард провел 64 матча, в которых набрал 55 (23+32) очков.

Андрей Свечников
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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