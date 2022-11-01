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Сегодня, 09:19

Свечников признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

Андрей Свечников.
Фото Соцсети
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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников признана третьей звездой игрового дня в НХЛ.

22-летний россиянин забил шайбу в игре с «Вашингтон Кэпиталз», а после реализовал победный буллит. Матч завершился со счетом 2:2 в основное время, 2:1 по буллитам.

Первой звездой игрового дня стал нападающий «Баффало» Тэйдж Томпсон, набравший 6 (3+3) очков в игре с «Детройтом» (8:3).

Вторым в списке лучших игроков дня стал Карл Грундстрем из «Лос?Анджелеса», который оформил дубль в игре с «Сент?Луисом» (5:1).

В текущем сезоне Свечников набрал 10 (8+2) очков после девяти матчей. «Каролина» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Лидирует «Бостон Брюинз» — 16 очков.

Андрей Свечников
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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