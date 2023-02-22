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НХЛ

Сегодня, 09:07

Свечников — о первой шайбе за 20 матчей: «На самом деле я не волновался»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Каролины» Андрей Свечников подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (4:1). Нападающий оформил дубль.

«Я давно не забивал. Каждый раз, когда вы забрасываете шайбу, это придает вам немного уверенности, и вы пытаетесь создать еще больше моментов. На самом деле я не волновался. Я знаю, что я за игрок», — приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ.

Свечников прервал 19-матчевую голевую засуху и был признан первой звездой встречи.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 56 матчей, в которых набрал 49 (21+28) очков.

Андрей Свечников
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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