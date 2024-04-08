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НХЛ

Сегодня, 08:36

Свечников — о голе в матче с «Коламбусом»: «Он придаст мне уверенности»

Виктория Кравченко
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Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников прокомментировал заброшенную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (3:0).

Это очко стало для него первым после пяти безрезультативных игр подряд.

«Важный гол, который придаст мне уверенности. Сегодня был хороший матч. Мне просто нужно продолжать работать и улучшать свою игру к плей-офф», — цитирует Свечникова официальный сайт НХЛ.

В этом сезоне в активе 24-летнего Свечникова 47 (18+29) очков в 56 матчах.

После этого матча «Каролина» со 105 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Коламбус» с 64 очками — на последней строчке.

Андрей Свечников
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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