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Сегодня, 07:28

Свечников — о победе над «Айлендерс»: «Нам нужно просто играть в свою игру»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Каролины» Андрей Свечников поделился впечатлениями от третьего матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Айлендерс» (3:2).

«Нам нужно просто играть в свою игру. Это то, что мы делали на протяжении всего сезона — просто играли в свой хоккей. Хороший форчек, изматывать их, чтобы они уставали. И они будут совершать ошибки. У нас много талантов, и это причина того, благодаря чему нам удается забивать свои голы», — приводит слова Свечникова официальный сайт клуба.

Счет в серии 3-0 в пользу «Каролины». Четвертый матч состоится 27 апреля.

Андрей Свечников
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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