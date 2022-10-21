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НХЛ

Сегодня, 08:53

Свечников о матче с «Эдмонтоном»: «Здорово сделать хет-трик, но отстой, что мы проиграли»

Сергей Разин
корреспондент

Форвард «Каролины» Андрей Свечников подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (4:6).

«Здорово сделать хет-трик, но отстой, что мы проиграли. Партнеры делали мне хорошие передачи, а моя работа — бросать. Сегодня я это делал, бросал и старался забивать. У нас в звене есть химия, надо продолжать в том же духе. У «Эдмонтона» есть элитные игроки, но нам нельзя позволять сопернику забивать шесть. Забивая четыре гола, мы должны выигрывать, но сегодня этого не случилось», — приводит слова Свечникова официальный сайт клуба.

22-летний россиянин оформил хет-трик впервые в НХЛ и стал второй звездой матча. На его счету 8 (6+2) очков в 4 матчах сезона.

Андрей Свечников
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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