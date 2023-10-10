Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 23:01

Свечников пропустит стартовый матч сезона НХЛ против «Оттавы»

Руслан Минаев
Андрей Свечников.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников пропустит начало сезона в НХЛ, сообщает журналист The Athletic Кори Лавалетт. В первом матче регулярного чемпионата «Харрикейнз» примут «Оттаву» 12 октября.

По данным источника, нападающий все еще восстанавливается после разрыва крестообразной связки колена.

Свечников получил травму правого колена 11 марта в матче с «Вегасом» (0:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

23-летний россиянин перенес операцию на колене 16 марта и пропустил плей-офф. В минувшем сезоне форвард провел 64 матча, в которых набрал 55 (23+32) очков.

Андрей Свечников
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
0
Читайте также
УЕФА отменил решение допустить к международным турнирам юношеские сборные России
Костомаров сообщил, что примет участие в гастролях шоу Авербуха «Письма любви»
Путин и Эрдоган готовы содействовать переговорам между Израилем и Палестиной
Мужчина погиб после драки с подростками около ТЦ в Москве
В Израиле заявили об обстреле со стороны Сирии
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

НХЛ, матчи 11 октября: «Тампа» — «Нэшвилл», «Питтсбург» — «Чикаго»

Наставник «Каролины» Бриндамор заявил, что Свечников может пропустить несколько стартовых матчей сезона