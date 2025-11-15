Видео
Сегодня, 14:12

Свечников рассказал о переменах после неудачного старта сезона в НХЛ

Анастасия Пилипенко

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников рассказал, что поменял клюшку после неудачного старта сезона НХЛ.

Форвард провел первые восемь матчей регулярного чемпионата без результативных действий, а в следующих девяти играх набрал 10 (6+4) очков.

«Я всегда стараюсь работать над своим броском. Пару недель назад я поменял клюшку, поэтому теперь шайба стала залетать в сетку», — приводит слова Свечникова пресс-служба НХЛ.

Свечников отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (4:3 ОТ).

Андрей Свечников
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
