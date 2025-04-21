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Сегодня, 07:51

Свечников вошел в топ-20 лучших снайперов среди россиян в плей-офф НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился заброшенной шайбой в первом матче серии с «Нью-Джерси» (4:1) в 1/8 финала Кубка Стэнли.

25-летний россиянин забил в пустые ворота в конце третьего периода. Для Свечникова этот гол стал 16-м за карьеру в плей-офф НХЛ.

По этому показателю форвард опередил Сергея Брылина и Александра Семина (по 15 шайб) и вошел в топ-20 лучших снайперов в плей-офф лиги среди россиян.

Счет в серии 1-0 в пользу «Каролины». Следующий матч пройдет 23 апреля и начнется в 01.00 мск.

Александр Семин
Андрей Свечников
Сергей Брылин
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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