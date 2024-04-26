Свечников вышел на пятое место в истории «Каролины» по количеству матчей плей-офф с 2+ очками

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился двумя голевыми передачами в третьем матче первого раунда серии плей-офф НХЛ против «Айлендерс» (3:2).

24-летний россиянин вышел на пятое место в истории «Харрикейнз» по количеству матчей плей-офф с двумя и более очками. Всего на его счету семь таких игр в Кубке Стэнли. По данному показателю Свечников сравнялся с нынешним главным тренером команды Родом Бриндамором. Рекорд клуба принадлежит финскому форварду Себастьяну Ахо, который набирал два и более баллов в 14 встречах.

В активе Свечникова 4 результативные передачи в 3 матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли. В регулярном чемпионате НХЛ он провел 54 встречи, в которых набрал 52 (19+33) очка.