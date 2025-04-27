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27 апреля, 23:27

Свечников вышел на третье место по набранным очкам в плей-офф в истории «Каролины»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Каролины» Андрей Свечников забросил шайбу в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Нью-Джерси».

25-летний россиянин забил на первой минуте и стал четвертым игроком франшизы, кому удалось сделать это в плей-офф. Также это удавалось Уоррена Фогеле (2019), Эрику Коулу (2002) и Мэтту Каллену (2006).

Помимо этого, Свечников забил 17-й гол и сравнялся с Кевином Дайнином на пятом месте в списке лучших снайперов плей-офф в истории франшизы.

Теперь на счету Свечникова 39 (17+22) очка в плей-офф. Он сравнялся с Тейво Теравайненом и Роном Фрэнсисом и делит третью строчку лучших бомбардиров «Каролины» в плей-офф.

Андрей Свечников
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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