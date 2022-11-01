Свечников вышел на второе место в гонке снайперов НХЛ

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников вышел на второе место в снайперской гонке после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз», который завершился победой «Каролины» в серии буллитов (2:2 — основное время, 2:1 — по буллитам).

Свечников отметился забитой шайбой на 36-й минуте матча. Этот гол стал для 22-летнего россиянина восьмым в сезоне, и по этому показателю он сравнялся с нападающим «Лос Анджелеса» Габриэлем Виларди. Лидирует в снайперской гонке форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид с девятью голами.

В текущем сезоне Свечников набрал 10 (8+2) очков после 9 матчей. «Каролина» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Лидирует «Бостон Брюинз» — 16 очков.