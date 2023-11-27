Свечников — о дебютной шайбе в сезоне: «Чувствую небольшое облегчение»

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников поделился эмоциями от первой заброшенной шайбы в этом сезоне.

27 ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (3:2) российский форвард забросил победную шайбу и сделал голевую передачу.

«Чувствую небольшое облегчение, но на самом деле я об этом не думал. Я знал, что рано или поздно это придет. Это произошло в нужное время, и в нужный момент, большая победа для нас», — цитирует хоккеиста пресс-служба НХЛ.

23-летний Свечников провел 12 игр в регулярном чемпионате НХЛ-2023/24 и набрал 9 (1+8) очков.