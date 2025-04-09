Журова: «Слова Трампа об Овечкине стали нокаутом для Украины»

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова президента США Дональда Трампа, который назвал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина великим хоккеистом.

«Слово «великий» имеет отношение к его невероятному рекорду. Действительно, в хоккее это потрясающее достижение. Поэтому здравые люди, спортсмены и политики восхищаются любыми рекордами, которые устанавливаются в спорте. Мы не можем не восхищаться. Человек столько лет шел к этому рекорду и сделал для этого очень многое», — приводит слова Журовой РИА Новости.

Также депутат Госдумы отметила, что слова Трампа о величии Овечкина отправили в нокаут представителей Украины.

«Когда такие политики, как Трамп, не стесняются об этом говорить. Не представляю, что творится на Украине, когда на фоне такого ажиотажа Трамп называет Овечкина великим. Похоже, они находятся в некоем нокауте», — добавила Журова.

По мнению Журовой, в НХЛ всегда искренне восхищались российскими хоккеистами, а такие рекорды являются «элементом народной силы».

Ранее украинский хоккеист Эдуард Захарченко пожелал, чтобы Овечкину «оторвало ноги».

6 апреля 39-летний россиянин стал рекордсменом по голам в регулярных чемпионатах НХЛ (895). Овечкин забил в матче «Айлендерс» — «Вашингтон» (4:1) и побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.

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