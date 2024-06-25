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Сегодня, 14:50

Свищев назвал «антироссийскую риторику» причиной игнорирования россиян в статье ИИХФ о победе «Флориды»

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Председатель комитета Госдумы РФ по спорту Дмитрий Свищев прокомментировал статью Международной федерации хоккея (ИИХФ) о победе «Флориды» в Кубке Стэнли, в которой не были указаны российские игроки.

«Можно сослаться на техническую ошибку. Хотя выглядит это все как преднамеренная опечатка. Сегодня антироссийская риторика до того накалилась, что все очень аккуратно говорят обо всем, связанном с Россией. Но если бы все было действительно жестко, наших хоккеистов даже не допустили бы к играм. А без российских спортсменов Национальная хоккейная лига была бы не такая яркая. Россия — это всегда интрига, привлечение спонсоров и рекламодателей. Это не просто опечатка. Я думаю, это проявление антироссийской риторики, которая преобладает сейчас в западном обществе», — сказал Свищев «СЭ».

25 июня «Флорида» обыграла «Эдмонтон» (2:1, 4-3) в седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ и впервые завоевала Кубок Стэнли. В составе «Пантерз» выступают три российских хоккеиста: голкипер Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко.

Бобровский и Куликов впервые завоевали трофей. Тарасенко во второй раз стал победителем плей-офф: в 2019 году он выиграл Кубок вместе с «Сент-Луисом».

Софья Грецкая

Владимир Тарасенко (хоккей)
Дмитрий Куликов
Сергей Бобровский
Кубок Стэнли
ХК Флорида Пантерз
Дмитрий Свищев
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