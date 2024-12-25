Свищев назвал Гашека «собакой» после предложения помочь российским спортсменам

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на желание бывшего хоккеиста Доминика Гашека помочь российским спортсменам.

«Лучшая помощь Гашека — вообще не вмешиваться. Вот от кого, так от Гашека нам ничего не надо: ни помощи, ни советов, ничего. Мы помним, что он пытался состояться как политик, куда он там только не баллотировался у себя на родине, но никому не нужен был. Его основная предвыборная компания — антироссийского настроя, во всем виноват Путин, русские и Советский Союз. Хотя сам, собака, кормился с руки Советского Союза и играл в России», — сказал Свищев «СЭ».

25 декабря Гашек выразил желание помочь российским спортсменам, чтобы они «не жили с осознанием, что их публичные действия привели к гибели людей».

В сезоне-2010/11 Гашек выступал за московский «Спартак». В январе 2024 года, после очередного антироссийского заявления чеха, Вячеслав Фетисов предложил ему вернуть заработанные в России деньги, на что бывший вратарь ответил отказом.

Александр Абустин