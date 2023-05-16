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16 мая, 20:11

Свищев назвал российских хоккеистов украшение любого клуба НХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал то, что минимум один российский хоккеист выиграет Кубок Стэнли в этом сезоне.

«В некоторых вещах надо брать пример с наших заокеанских коллег. НХЛ — это четкая и прагматичная лига, где политика на втором плане, а на первом — деньги, зрелищность, рекламодатели, болельщики, игроки. Если им что-то выгодно, про политику там забывают. То, что наш игрок выиграет Кубок Стэнли, — это признание российской школы хоккея. Многие десятилетия наши ребята играют в НХЛ и без них лигу уже сложно представить. Сейчас и Александр Овечкин борется за то, чтобы побить рекорд снайперов, а наши вратари показывают потрясающие результаты. Российские хоккеисты — это украшение лиги и усиление для любого клуба НХЛ», — приводит слова Свищева «РБ Спорт».

Во всех четырех клубах НХЛ, которые вышли в полуфиналы Кубка Стэнли, есть российские хоккеисты: Евгений Дадонов («Даллас»), Иван Барбашев («Вегас»), Андрей Свечников, Петр Кочетков (оба — «Каролина») и Сергей Бобровский («Флорида»).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/deputat-svishhev-rossijskie-hokkeisty-e-to-ukrashenie-ligi-i-usilenie-dlya-lyubogo-kluba-nhl/
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
Дмитрий Свищев
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