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НХЛ

27 сентября, 20:01

Свищев — о допуске россиян до матчей в Чехии: «НХЛ защитила игроков, которые приносят успех и деньги клубам»

Мария Гусева

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на решение Чехии допустить российских игроков клубов НХЛ до участия в выставочных матчах.

«НХЛ — это профессиональная лига с большим авторитетом и большими деньгами. В НХЛ заявили, что если россиян не пустят в страну, то команды не приедут, а для Чехии это будет серьезным ударом. Я считаю, что чехов просто прогнули. Все достаточно прагматично. Американцы ставят свои интересы выше всего, а чехи дружили с нами, но сейчас отказываются от всего российского», — приводит слова Свищева «РБ Спорт».

Депутат подчеркнул, что считает защиту российских хоккеистов клубами прагматичным решением.

«Было много нападок на Александра Овечкина и на других наших хоккеистов, которые выступают в НХЛ. Клубы отстаивают интересы своих спортсменов, и этому надо поучиться. Но надо подчеркнуть, что они защитили не Россию, а игроков, которые приносят успех и деньги своим клубам», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Чехия впустит в страну российских игроков НХЛ по ранее выданным визам, но новых документов предоставлять не будет.

В Праге 7-8 октября состоится выставочный матч НХЛ, в котором сыграют «Нэшвилл» и «Сан-Хосе».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/deputat-svishhev-v-nhl-prognuli-chehov-no-zashhitili-ne-rossiyu-a-igrokov-kotory-e-prinosyat-den-gi-klubam/
Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Сан-Хосе Шаркс
Дмитрий Свищев
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