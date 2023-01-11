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Свищев: «Овечкин — наиболее достойный кандидат на звание «Спортсмен года»

Мария Гусева
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в котором россияне выбирали лучших спортсменов 2022 года.

«Все спортсмены очень достойные, но я бы на первое место поставил Александра Овечкина, — цитирует Metaratings.ru Свищева. — Большунов, Валиева — молодые спортсмены. Валиева, по сути, только ворвалась в элиту спортсменов. Другое дело Овечкин. Этот парень много делает не только для хоккея, себя и своего клуба, но и для всей России. В столь сложные времена для нашего спорта Овечкин — наиболее достойный кандидат на звание «Спортсмен года». Почему в тройке нет футболистов? Вы сами знаете ответ на этот вопрос. Какой футболист мог бы попасть в тройку лучших? У нас сейчас нет таких звезд. Пусть клубы и тренеры открывают, взращивают звезд. Я верю, что они где-то есть».

Спортсменом 2022 года принявшие участие в опросе ВЦИОМа россияне признали олимпийскую чемпионку в командном соревновании Камилу Валиеву (ее назвали 7% респондентов). На втором месте расположился лыжник Александр Большунов (5%), на третьем — хоккеист, нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (4%).

Источник: Metaratings.ru
Александр Овечкин
Александр Большунов
Дмитрий Свищев
Камила Валиева
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