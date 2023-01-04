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Сегодня, 11:20

Свищев: «Овечкин — спортсмен года! Сколько он делает для российского спорта, играя в НХЛ»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» результативность форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в нынешнем сезоне НХЛ.

«Нам очень хочется надеяться, что Овечкин станет лидером и побьет рекорд Гретцки. Мы гордимся Александром! Звезда такой величины появляется раз в десятилетия. Очень гордимся, что он является представителем России. Надеемся, что он совсем скоро побьет рекорд Гретцки, но количество матчей для этого увеличить нельзя. Овечкин — спортсмен года! Сколько он делает для российского спорта, играя в НХЛ. Никакой другой спортивный дипломат такого сделать не сможет», — сказал Свищев «СЭ».

В ночь на 4 января российский форвард забросил две шайбы в матче «Вашингтон» — «Баффало» (4:5ОТ). Теперь на счету Овечкина 808 шайб в НХЛ. Он отстает от лучшего снайпера в истории лиги Уэйна Гретцки на 86 голов.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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