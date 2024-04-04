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НХЛ

4 апреля, 23:40

Свищев — о достижениях Кучерова в НХЛ: «Нам есть чем гордиться в это непростое время»

Алина Савинова
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал выступление форварда «Тампы» Никиты Кучерова, который набрал 130 очков в регулярном чемпионате НХЛ.

«Молодец! Гордимся и поздравляем! Могу сказать только слова радости за наш русский и советский хоккей. Это феноменальный результат. Ждем таких же побед от нашего Овечкина, ведь все-таки мы верим, что он побьет рекорд Гретцки. Нам есть чем гордиться в это непростое время. Это наши спортивные послы, которые продвигают российский спорт на международной арене», — цитирует Свищева Legalbet.

30-летний Кучеров установил рекорд лиги по количеству голевых пасов за сезон среди крайних форвардов, обновил российский рекорд по очкам в одном сезоне, а также стал пятым игроком за последние 30 лет с 130 очками за один сезон.

Источник: Legalbet
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Дмитрий Свищев
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