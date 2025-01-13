Свищев: «НХЛ не зависит ни от каких недоброжелателей»

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев заявил, что в НХЛ ценят таких хоккеистов, как форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

«НХЛ не зависит ни от каких недоброжелателей. Есть Гашек, который пышет желчью, он хочет выжечь каленым железом все, что связано с Россией. Но у него это не получится. В НХЛ работают прагматичные ребята, там умеют считать деньги и ценить красивых, мощных игроков, как Овечкин. Поэтому для НХЛ Овечкин — легенда», — сказал Свищев «ВсеПроСпорт».

39-летний россиянин забросил 873 шайбы за свою карьеру в НХЛ. До повторения рекорда Уэйна Гретцки (894 шайбы) Овечкину осталось забить 21 гол.

Ранее чешский вратарь Доминик Гашек заявил, что каждый международный турнир, в котором примет участие сборная России, станет огромной рекламой российских преступлений. И чиновники, которые это допустят, и страна, которая будет принимать соревнования, будут нести ответственность за множество потерянных и искалеченных жизней.