Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 16:18

Свищев: «НХЛ не зависит ни от каких недоброжелателей»

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев заявил, что в НХЛ ценят таких хоккеистов, как форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

«НХЛ не зависит ни от каких недоброжелателей. Есть Гашек, который пышет желчью, он хочет выжечь каленым железом все, что связано с Россией. Но у него это не получится. В НХЛ работают прагматичные ребята, там умеют считать деньги и ценить красивых, мощных игроков, как Овечкин. Поэтому для НХЛ Овечкин — легенда», — сказал Свищев «ВсеПроСпорт».

39-летний россиянин забросил 873 шайбы за свою карьеру в НХЛ. До повторения рекорда Уэйна Гретцки (894 шайбы) Овечкину осталось забить 21 гол.

Ранее чешский вратарь Доминик Гашек заявил, что каждый международный турнир, в котором примет участие сборная России, станет огромной рекламой российских преступлений. И чиновники, которые это допустят, и страна, которая будет принимать соревнования, будут нести ответственность за множество потерянных и искалеченных жизней.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Александр Овечкин
Доминик Гашек
Дмитрий Свищев
Читайте также
Мировая экономика пострадала от санкций против России. Что пишут СМИ
В Туле 57 человек эвакуировали из госпиталя из-за пожара
Сборная России не сыграет на ЧМ-2026
Телеведущий Чарли Кирк призвал перенести Олимпиаду-2028 из Лос-Анджелеса
Встреча с Промесом назначена, связи Станковича приведут в клуб звезду. Что происходит в «Спартаке»
Сийярто осудил атаку ВСУ на инфраструктуру «Турецкого потока» в России
Сегодня
Вчера
Неделя