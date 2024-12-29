Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

НХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 15:17

Свищев считает, что возвращение Овечкина после травмы стало праздником для россиян

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сказал, что возвращение в строй после травмы хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина стало праздником для российских болельщиков.

«Возвращение Овечкина — праздник для всех наших любителей спорта. Все мы с интересом продолжим следить за его игрой и за тем, как он шаг за шагом приближается к рекорду Уэйна Гретцки. Уверен, что в новогодние праздники игра Овечкина станет отличным подарком для россиян. Это один из наших лучших спортсменов, и мы несомненно его поддерживаем», — приводит слова Свищева ТАСС.

В текущем сезоне Овечкин провел 19 матчей, в которых набрал 26 (16+10) очков.

Теперь у россиянина 869 голов в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.

Источник: ТАСС
Александр Овечкин
Дмитрий Свищев
Читайте также
Суд взыскал долги с Зобнина, Абаскаля унизили. Что происходит в «Спартаке» перед Новым годом
Спасатели извлекли тела 176 погибших при крушении самолета в Южной Корее
Михаил Дегтярев назвал Россию и ВАДА союзниками в борьбе с допингом
ВС РФ освободили населенный пункт Новотроицкое в ДНР
Умар Нумагомедов и Мераб Двалишвили проведут бой за титул чемпиона на UFC 311
Погибшие под Красноярском дети более 10 часов дышали токсичным веществом
Сегодня
Вчера
Неделя