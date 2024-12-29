Свищев считает, что возвращение Овечкина после травмы стало праздником для россиян

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сказал, что возвращение в строй после травмы хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина стало праздником для российских болельщиков.

«Возвращение Овечкина — праздник для всех наших любителей спорта. Все мы с интересом продолжим следить за его игрой и за тем, как он шаг за шагом приближается к рекорду Уэйна Гретцки. Уверен, что в новогодние праздники игра Овечкина станет отличным подарком для россиян. Это один из наших лучших спортсменов, и мы несомненно его поддерживаем», — приводит слова Свищева ТАСС.

В текущем сезоне Овечкин провел 19 матчей, в которых набрал 26 (16+10) очков.

Теперь у россиянина 869 голов в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.