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Свищев — о том, что Барбашев не попал на коллаж ИИХФ: «Меня это уже не удивляет, Иван ущемлен в своих правах»

Алина Савинова
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на то, что Международная федерация хоккея с шайбой (ИИХФ) не добавила российского форварда Ивана Барбашева в поздравление «Вегаса» с завоеванием Кубка Стэнли.

«Меня это уже не удивляет, к сожалению. Все, что связано с россиянами, сейчас пытаются забанить. Потому что украинские псевдоболельщики сразу начинают хейтить вокруг этой ситуации, скандалить, топать ножками и забрасывать письмами федерации. Якобы те, кто допускают россиян, поддерживают специальную военную операцию. Поэтому все федерации и клубы стараются соблюсти нейтралитет. Хотя это совершенно несправедливо. Если Барбашев играет, то он не должен попадать под любые санкции. Сейчас он реально несправедливо обделен. В отличие от других членов команды, ущемлен в своих правах», — приводит «РБ Спорт» слова Свищева.

В финальной серии плей-офф НХЛ «Вегас» обыграл «Флориду» (4-1) и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. Барбашев выступает за «Голден Найтс» с февраля 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/deputat-svishhev-to-chto-barbashev-ne-popal-na-kollazh-iihf-ne-udivlyaet-on-ushhemlen-v-svoih-pravah/
Иван Барбашев
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
Дмитрий Свищев
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