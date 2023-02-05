Свищев: «Гашек просто никому не нужный, не нашедший себя спортивный пенсионер»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о том, что в Матче звезд НХЛ приняло участие рекордное количество российских хоккеистов.

«Матч звезд НХЛ был ознаменован максимальным количеством российских хоккеистов в истории. Мы берем не количеством, а качеством. Каждый игрок, который участвовал, — звезда. Не просто так их приглашают. НХЛ — сильнейшая лига, где играют лучшие хоккеисты со всего мира. То, что наши ребята там выступают, очень почетно. Это говорит о признании российского хоккея и российской школы», — приводит «РБ Спорт» слова Свищева.

Также он прокомментировал слова чешского голкипера Доминика Гашека, который подверг критике участие россиян в турнире.

«Гашек — стареющий спортивный пенсионер. Особенно удивительны его высказывания в связи с тем, что со многими нашими ребятами он играл в НХЛ и знаком лично. Проблема в том, что Гашек так и не стал политиком, а не то был бы дальновиднее. Он был звездой мирового уровня, а сейчас просто никому не нужный, не нашедший себя спортивный пенсионер», — добавил депутат.

В Матче звезд НХЛ-2023 победу одержала сборная Атлантического дивизиона, которая в финале обыграла команду Центрального дивизиона. В турнире приняло участие девять российских хоккеистов.