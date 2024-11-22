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Свищев: «В России и США расстроены, что Овечкин получил серьезную травму»

Камила Абдурахманова
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Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал перелом левой малоберцовой кости у нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Миллионы болельщиков по всему миру, в России и в США расстроены, что Овечкин получил серьезную травму. Но не стоит отчаиваться. Конечно, многие хотели, чтобы Александр уже в этом году побил рекорд Гретцки. Тем более что он набрал такой ход и забивал в каждом матче, как в лучшие свои времена. Но самое главное — это его здоровье, чтобы быстрее восстановился. Уверен, что рекорд никуда от него не уйдет. Мы желаем ему здоровья!» — заявил Свищев «РБ Спорт».

39-летний россиянин 19 ноября получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) в результате столкновения с нападающим Джеком Макбейном. Пресс-служба «Вашингтона» объявила, что Овечкин выбыл на срок от 4 до 6 недель из-за перелома левой малоберцовой кости.

В этом сезоне форвард набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ 868 голов в 1444 играх лиги. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
Дмитрий Свищев

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