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Сегодня, 10:15

Свитер Овечкина снова стал самым продаваемым по итогам сезона НХЛ

Виктория Кравченко
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Свитер с фамилией российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина второй сезон подряд стал самым продаваемым по итогам сезона НХЛ, пишет ESPN.

Вторым по популярности стал свитер с фамилией нападающего «Питтсбурга» Сидни Кросби, третьим — форварда «Бостона» Давида Пастрняка.

Среди команд больше всех свитеров купили у «Бостона», в топ-5 также вошли «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург», «Вашингтон» и «Колорадо».

В текущем сезоне «Вашингтон» не попал в плей-офф НХЛ. Россиянин набрал 75 (42+33) очков в 73 матчах регулярного чемпионата.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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