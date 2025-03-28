Свитеры, в которых Овечкин забросил 300-ю и 400-ю шайбы в НХЛ выставлены на аукцион

Свитеры российского капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, в которых он забросил 300-ю и 400-ю шайбы в НХЛ, выставлены на продажу в аукционном доме Heritage Auctions, согласно информации на официальном сайте аукциона.

Овечкин забросил 300-ю шайбу в 2011 году в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:2), а 400-ю —в игре с «Каролиной» (4:2) в 2014 году. Ориентировочно стоимость игровых свитеров начинается с 50 тысяч долларов.

На счету 39-летнего россиянина 889 шайб в НХЛ. Чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки (894 гола), ему осталось 6 голов.

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне.