Свитеры, в которых Овечкин забросил 300-ю и 400-ю шайбы в НХЛ выставлены на аукцион

28 марта, 17:33
Свитеры российского капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, в которых он забросил 300-ю и 400-ю шайбы в НХЛ, выставлены на продажу в аукционном доме Heritage Auctions, согласно информации на официальном сайте аукциона.
Овечкин забросил 300-ю шайбу в 2011 году в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:2), а 400-ю —в игре с «Каролиной» (4:2) в 2014 году. Ориентировочно стоимость игровых свитеров начинается с 50 тысяч долларов.
На счету 39-летнего россиянина 889 шайб в НХЛ. Чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки (894 гола), ему осталось 6 голов.
Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне.
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