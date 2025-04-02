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2 апреля, 10:27

Сычев заявил, что нам повезло жить в одно время с Овечкиным: «Мы настолько близки к истории»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент «Иртыша» Дмитрий Сычев в разговоре с «СЭ» высказался о возможном рекорде нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

— Юрий Семин сказал, что у него утро начинается с обновления интернет-страниц, забил ли Овечкин. Как начинается ваше утро? Следите ли вы так пристально?

— У меня утро начинается в офисе «Иртыша». Если интернет работает, то я обновляю что-то, а так у меня бумаги. Конечно, все следят за Александром Великим. С Денисом Казанским и Андреем Николишиным мусолим эту тему постоянно в личных беседах. Я, например, смотрю все вырезки: у меня стоят уведомления на все Telegram-каналы, YouTube-каналы. Смотрю: забил или не забил. Мне кажется, мы настолько близки к истории. Это будет огромный и яркий момент для нашего хоккея. Мы должны быть горды, что живем с таким великим современником. В одном ряду есть Роналду, Овечкин. Это просто величайшие люди, которые делом все доказали. Нам повезло жить в одно время с ними.

2 апреля 39-летний россиянин отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» — «Вашингтон» (3:4). На счету Овечкина теперь 891 гол за карьеру в регулярных чемпионат НХЛ. Форварду осталось забросить 4 шайбы, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки (894).

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне

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Александр Овечкин
Дмитрий Сычев
ХК Вашингтон Кэпиталз
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