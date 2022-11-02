Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 21:08

Сын Горди Хоу прокомментировал погоню Овечкина за рекордом Гретцки

Алина Савинова
Telegram Новости

Марк Хоу, сын канадского хоккеиста Горди Хоу, прокомментировал погоню форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Знаю, если бы папа был тут, то он бы следовал за Алексом. У него были отличные отношения с Уэйном. Они с мамой ездили за ним, пока он не побил рекорд. Уверен, папа и мама были бы здесь, с Алексом, чтобы поддержать его достижение», — цитирует Хоу официальный Twitter NBC Sports Capitals.

На данный момент 37-летний россиянин занимает 3-е место в списке лучших снайперов в истории лиги. На его счету 785 заброшенных шайб. Он уступает только Горди Хоу (801 гол) и Гретцки (894).

   
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
1
Читайте также
Кучеров — уже 12-й русский снайпер в истории НХЛ. Он обошел Жамнова, но сыграл меньше
Что есть во время простуды, чтобы выздороветь быстрее
СМИ назвали запрет Сунака на фрекинг подарком Путину
Медведев назвал задержанных в Уфе за теракты студентов отморозками
Зеленский заявил о намерении поехать в Крым и желании увидеть море
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: Овечкин: топ-3 снайперов НХЛ и гонка за рекордом Гретцки
Овечкин после поражения от «Вегаса» выкинул клюшку в подтрибунное помещение
Овечкин обошел Данейко по сыгранным матчам в НХЛ
Овечкину осталось забить один гол до повторения рекорда НХЛ по шайбам за один клуб
Гол Овечкина не спас «Вашингтон». Александра затмил русский лидер «Каролины»
«Вашингтон» по буллитам уступил «Каролине», у Овечкина и Свечникова по голу
Овечкин в матче с «Каролиной» забросил пятую шайбу в сезоне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт

Каспарайтис о Свечникове: «Это большой лидер, но сравнивать его с Овечкиным трудно»