Сын Хоу прокомментировал новый рекорд Овечкина по голам за один клуб НХЛ

Сегодня, 07:31
Сын канадского хоккеиста Горди Хоу Марк прокомментировал то, что российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побил рекорд отца по голам за один клуб в НХЛ.
37-летний россиянин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Аризоны», которая стала для него 787-й за «Кэпиталз». Хоу забросил 786 шайб за «Детройт».
«Его бросок так же хорош, как и раньше, — цитирует Марка сайт НХЛ. — Очень мало людей, которые обладают таким умением. Шайбы Овечкина продолжают лететь в угол. Очевидно, что он любит то, что делает. Бывает, что просто зарабатывая деньги, люди получают удовлетворение, но Алекс не такой. Видно, что он целеустремленный, он хочет побеждать. Овечкин один из лучших бомбардиров».