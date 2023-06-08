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Сегодня, 11:37

Сын Овечкина получил коллекционную карточку за участие в Матче звезд НХЛ

Мария Гусева
Александр Овечкин с сыном Сергеем.
Фото Соцсети
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Сын российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Сергей получил коллекционную карточку от компании Upper Deck за участие в Матче звезд НХЛ, сообщает RMNB.

На лицевой стороне карточке изображены Сергей и его отец в одинаковых джерси «Кэпиталз».

«В возрасте всего четырех лет Сергей Овечкин стал звездой конкурса буллитов на Матче звезд НХЛ-2023 в соревнованиях навыков. Вместе со своим отцом Александром он получил высший балл от судей и стал победителем конкурса», — написано на оборотной стороне карточки.

Александр Овечкин вместе со своим старшим сыном Сергеем и форвардом «Питтсбурга» Сидни Кросби принимал участие в конкурсе на лучший буллит. Оба игрока вели шайбу до ворот, а затем отдали пас сыну Овечкина, который реализовал буллит в стиле Никиты Кучерова. Реализованный буллит был признан лучшим, каждый из судей оценил его на 10 баллов.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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