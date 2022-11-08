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Сегодня, 06:20

Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 788-го гола Овечкина. Текущее положение

Овечкин забросил 788-ю шайбу в НХЛ
Сергей Разин
корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».

37-летний россиянин достиг отметки в 788 заброшенных шайб в НХЛ. По этому показателю он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги.

Список лучших снайперов в истории лиги:

1. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 гола (1487 матчей)

2. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)

3. Александр Овечкин (Россия) — 788 (1288)

4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)

5. Бретт Халл (США) — 741 (1269)

6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)

7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)

8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)

9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)

10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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