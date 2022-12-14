Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:17

Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 800-го гола Овечкина. Текущее положение

Таблица лучших снайперов в истории НХЛ
Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин (в центре).
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился хет-триком в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».

37-летний россиянин достиг отметки в 799 заброшенных шайб в НХЛ. По этому показателю он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги.

Список лучших снайперов в истории лиги:

1. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 гола (1487 матчей)

2. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)

3. Александр Овечкин (Россия) — 800 (1305)

4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)

5. Бретт Халл (США) — 741 (1269)

6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)

7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)

8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)

9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)

10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)

Александр Овечкин. Скоро Овечкин побьет еще два вечных рекорда. Что это за достижения?

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
2
5
Читайте также
Тренер Гана снова в восторге от Павловича: «Бьет, как глухой. Он новый царь ММА»
«Такого снайпера не будет еще несколько поколений». Что пишут об Овечкине в Америке
Танкисты ВСУ начали намеренно портить свою технику на линии боев в ЛНР
Мэр Киева Кличко: взрывы зафиксированы в Шевченковском районе Киева
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Что происходит с экспортом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Овечкин — третий среди крайних нападающих по количеству хет-триков в истории НХЛ

Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки и Хоу? Расклады после 800-го гола Александра